Співачка продовжує постити фото свого відпочинку на Занзібарі.

Українська співачка і головна героїня шоу "Холостячка-2" Злата Огневич продовжує радувати фанатів фото свого відпочинку в Африці. На цей раз вона запостила серію знімків з пляжу, де позує в яскраво-рожевому купальнику.

Фотографії співачка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

"Я складаюся з манго і океану індійського, плечі обвітрені, а в душі - Акуна Матата. Запам'ятала слово красиве Malaíka, на суахілі означає "Ангел", тепер так представляюся всім на Занзібарі", - підписала Огневич серію фото.

Читайте також"Дівчатка, не заздріть": Злата Огнєвіч показалася в компанії учасників "Холостячки"Вона також зазначила, що під час поїздки, під час якої зустріла своє 36-річчя, дуже багато відкрила в собі і для себе, але не уточнила про що саме йдеться.

На опублікованих знімках співачка позує в яскравому роздільному купальнику, який підкреслює її фігуру, а також демонструє численні перекладні тату, якими прикрасила себе артистка.

Співачка сфотографувалася без макіяжу і зачіски й шанувальники відзначили в коментарях її природну красу. "Красуня","Цукерка","Дуже жіночна","Чарівна","Фігура супер","Татушка непогана", - пишуть фанати.

Нагадаємо, раніше Огневич написала послання собі на честь дня народження.

Вас також можуть зацікавити новини: