/ фото: https://www.instagram.com/zlata.ognevich/

Українська співачка і головна героїня шоу "Холостячка-2" Злата Огневич продовжує радувати фанатів фото свого відпочинку в Африці. На цей раз вона запостила серію знімків з пляжу, де позує в яскраво-рожевому купальнику.

Фотографії співачка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

"Я складаюся з манго і океану індійського, плечі обвітрені, а в душі - Акуна Матата. Запам'ятала слово красиве Malaíka, на суахілі означає "Ангел", тепер так представляюся всім на Занзібарі", - підписала Огневич серію фото.

Читайте також"Дівчатка, не заздріть": Злата Огнєвіч показалася в компанії учасників "Холостячки"Вона також зазначила, що під час поїздки, під час якої зустріла своє 36-річчя, дуже багато відкрила в собі і для себе, але не уточнила про що саме йдеться.

На опублікованих знімках співачка позує в яскравому роздільному купальнику, який підкреслює її фігуру, а також демонструє численні перекладні тату, якими прикрасила себе артистка.

Співачка сфотографувалася без макіяжу і зачіски й шанувальники відзначили в коментарях її природну красу. "Красуня","Цукерка","Дуже жіночна","Чарівна","Фігура супер","Татушка непогана", - пишуть фанати.

Фото Огнєвіч 17 січня 2022
Фото Огнєвіч 17 січня 2022
Фото Огнєвіч 17 січня 2022
Фото Огнєвіч 17 січня 2022
Фото Огнєвіч 17 січня 2022
Фото Огнєвіч 17 січня 2022
Фото Огнєвіч 17 січня 2022
Фото Огнєвіч 17 січня 2022

Нагадаємо, раніше Огневич написала послання собі на честь дня народження.

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