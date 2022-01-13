Іменинницю потішив несподіваний подарунок від Максима.

Учасник романтичного реаліті "Холостячка" Макс Тарапата оригінально привітав Злату Огнєвіч з днем народження. Зірку на відео привітали 9 темношкірих хлопців спортивної статури з голим торсом.

Відеороликом зірка поділилася в Instagram.

У свій день народження Огнєвіч вирушила у спекотну Африку. Тому Тарапата вигадав для неї колоритне привітання. Зірку вітали 9 темношкірих оголених хлопців.

Читайте також"Я буду поруч": Макс Тарапата розкрив правду про стосунки зі Златою ОгнєвічУ руках спортсмени тримали табличку з привітанням та фотографію іменинниці. В кінці чоловіки станцювали під пісню співачки "Солодка кара".

"Красуне, Злато Огнєвіч, Максим вітає тебе з днем народження. Будь щаслива, намистинко", – сказали вони.

В кінці ролика один з чоловіків поцілував світлину співачки.

Схоже, іменинницю потішив несподіваний подарунок від Максима. Вона жартівливо підписала відео "Холостячка: перезапуск". А чоловіків в кадрі вона взаємно назвала "намистинками".

Раніше Макс Тарапата опублікував в інста-сторіз фотографію з виступу співачки Злати Огнєвіч.

Такий знімок він підписав досить неоднозначно: "І щоб цього року улюблені люди завжди були поруч". Також він додав сердечко і відзначив зірку.

До слова, Макс і Злата разом святкували Новий Рік. Ще на проекті чоловік зізнавався їй у коханні, а після її розставання з Андрієм Задворним - постійно підтримував.

На пост-шоу "Холостячка. Життя після проекту" Макс і Злата розповіли, що дружать і багато часу проводять разом. Але чи є між ними роман - поки невідомо. Втім, вони обидва періодично підігрівають чутки.

Нагадаємо, раніше Злата Огнєвіч показалася у компанії учасників "Холостячки".

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