12 січня співачка відзначає день народження.

Українська співачка Злата Огнєвіч сьогодні, 12 січня, відзначає своє 36-річчя. На честь свята вона вирішила написати послання самій собі.

"Дівчинко моя, я пропоную тобі набагато цікавішу гру, ніж танці з чоловіками. Я пропоную тобі гру під назвою Життя. Грай, створюй свої правила і частіше змінюй їх, коли пройдеш на наступний рівень. Пізнавай себе і пізнавай людей, визнавай внесок кожної людини у твоє повсякденне життя. Не бійся туманів і дощів, бійся перетворитися на пустелю", - написала Злата.

Читайте такожПолякова на дачі: українська суперблондинка показала свої "пузани" (фото)Також вона додала, що життя занадто прекрасне, щоб проводити його в темряві і смутку.

"Згадай, про що так сильно мріяла в дитинстві і втілюй: яскраво, зухвало, сильно, сміливо! Всі можливості відкриті, так багато є ще версій тебе, вибирай будь-яку і живи! Неосяжний світ належить тобі, а ти належиш світу, зараз і назавжди", - додала співачка.

Нагадаємо, раніше Макс Тарапата розкрив правду про стосунки зі Златою Огнєвіч.

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