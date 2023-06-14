Антон Савлепов розповів, що вже більше року немає ніяких звісток від його брата.

Соліст українського гурту Quest Pistols Антон Савлепов вперше розповів, що його 33-річний брат Сергій Строєв рік тому зник безвісти.

Ймовірно, його брат потрапив у російський полон під час окупації Харківської області. За словами Савлепова, тоді українці виходили на мітинги, за що окупанти викрадали їх та катували у підвалах. Пізніше деякі з них повернулися додому, а когось досі не можуть знайти.

"Я особисто знаю, як важко знайти хоча б якусь інформацію про полонених цивільних. Їх майже не обмінюють, вони рідко потрапляють в списки і за документами вони фактично не в полоні. Наші родичі, громадяни і патріоти просто пропали безвісти", - говорить Савлепов.

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Він додав, що під незаконні дії загарбників потрапив його брат Сергій. Від чоловіка вже більше року немає жодних звісток і ніхто не знає, де він перебуває.

"Так, мій брат, цивільний полонений. Такий же, як і багато інших співвітчизників, які просто хотіли жити в Україні під українським прапором", - підсумував музикант.

Нагадаємо, раніше Савлепов з Quest Pistols відхрестився від дружини, яка веселиться в РФ.

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