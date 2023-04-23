Ірина Горбачова народилася в Маріуполі, проте нині вона засвітилася у Москві.

Український співак та соліст гурту Quest Pistols Антон Савлепов прокоментував вчинок своєї дружини - актриси Ірини Горбачової, яка нещодавно повеселилася у РФ. Вона мовчала про війну, а нині її помітили у Москві.

Савлепов зауважив, що не спілкується з Горбачовою. За словами співака, актриса приймає власні рішення. Артист натякнув на те, що він не несе відповідальності за її вчинки.

"Вже півроку ми не підтримуємо контакт. Всі свої рішення Ірина як доросла людина приймає самостійно. Дякую за розуміння", - сказав артист у коментарі для ТСН.

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Втім, співак не став детально розповідати про свої стосунки з Горбачовою. Чи розірвали вони шлюб офіційно, а також що стало причиною припинення стосунків - Савлепов не розповів.

Що відомо про стосунки Савлепова і Горбачової

Співак закрутив роман з актрисою, яка будувала кар'єру у РФ, проте народилася та 9 років прожила у Маріуполі, з 2020 року. У 2021 році вони таємно одружилися. Савлепов розповідав, що він освідчився Горбачовій під час телефонної розмови.

На початку повномасштабної війни РФ проти України актриса не стала засуджувати російську агресію. Вона лише заявила, що скасовує свої виступи. Втім, нещодавно Горбачова засвітилася в Москві. Там вона відвідала кінофестиваль, де вихваляла режисера країни-агресорки Бориса Хлєбнікова.

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