Також Ахеджакова висловила жаль про те, що українці гинуть від куль окупантів.

Російська актриса Лія Ахеджакова, яка з першого дня вторгнення РФ в Україну підтримує нашу країну, заявила, що поплічники диктатора Путіна за війну в Україні максимум можуть отримати медальку і квартирку на околиці Воронежа.

"Найбільше, на тлі цього жаху, більш жахливо виділяється мирний Маріуполь, який колись розвивався і процвітав. Він був повністю пригнічений ударами авіації і буквально стертий з лиця землі. Також, як і більшість його жителів, які просто хотіли жити в своєму місті, на своїй землі. І вони загинули ні за що. Через поплічників кривавого тирана, які за свої злочини і внесок у зміцнення існуючого в Росії режиму отримають ще одну залізяку на груди і квартирку на околиці Воронежа", - написала Ахеджакова.

Вона також висловила жаль про те, що невинні українці гинуть від куль окупантів.

"Насправді, мені дуже шкода Маріуполь. Мені шкода всіх тих людей, які там опинилися під час бойових дій і пережили весь цей жах. А ще більше шкода тих, хто загинув від куль окупантів. Вони реально померли ні за що", - додала актриса.

Нагадаємо, раніше Лія Ахеджакова розсипалася в компліментах президенту України Володимиру Зеленському.

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