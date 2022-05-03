Актриса розсипалася в компліментах президенту України.

Російська актриса Лія Ахеджакова, яка з першого дня вторгнення РФ в Україну підтримує нашу країну, висловилася про президента Володимира Зеленського. За її словами, таких людей має бути більше.

Проукраїнська актриса висловила жаль про те, що невинні мирні жителі України гинуть від куль окупантів, яких на них "нацькував" кривавий диктатор Володимир Путін.

При цьому Ахеджакова впевнена, що Україна тримається завдяки президенту Володимиру Зеленському, який не залишив свій народ і продовжує боротися за нашу свободу і незалежність.

"Україна тримається. Тримається вона завдяки своєму президенту Володимиру Зеленському. Ця людина дала людям надію на перемогу і подальше відновлення, повернення всіх територій і розвиток країни. Він вистежив в народ справжню надію в те, що ще не все втрачено", - написала Ахеджакова.

Вона додала, що таких людей як Зеленський має бути більше. І тільки об'єднавшись ми зможемо перемогти в цій кривавій війні.

"Таких, як Володимир Олександрович має бути більше. Такі люди повинні об'єднатися, але підносити реальну картину того, що відбувається, даючи жителям можливість їм довіритися, при цьому роблячи реальні кроки для поліпшення ситуації і зміцнення позицій країни як на військовому, так і на дипломатичному, економічному фронтах. Україна вистоїть! Вистоять і її жителі. Все в цій країні налагодиться. Все у її жителів ще попереду і буде добре", - підсумувала Лія.

Нагадаємо, раніше Ахеджакова розповіла, як за 16 років змінився Путін. За її словами, він з людини, яка любила свою країну, перетворився на людину, яка влаштовує криваві війни.

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