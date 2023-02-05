За його словами, він поїде на війну, якщо йому батьківщина накаже.

Російський співак-путініст Олег Газманов заявив, що готовий їхати на війну в Україні, якщо цього вимагатиме уряд його країни. Однак зараз, як каже збожеволілий артист, він корисніший тим, що співає і виступає для окупантів.

"Мені 71 рік. Якщо батьківщина накаже, я візьму автомат і піду. Але зараз корисний тим, що співаю свої пісні", - сказав музикант у програмі "Життя і доля".

Також він прокоментував введені проти нього санкції в різних країнах світу. За його словами, народ продовжує його любити і готовий ходити на його концерти. Однак "маріонетковий уряд" його не пускає.

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"Рахунків у мене там, слава Богу, немає, але дві квартири заарештовані. Навіть якби у мене була вілла за кордоном, я б робив те, що роблю. Чим вище тиск, тим міцніший бетон", - додав Газманов.

Позиція Олега Газманова щодо війни в Україні

Олег Газманов не тільки підтримав дії Кремля, але й активно їздив в окупований Донецьк і давав там концерти. А з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Олег взявся за лизоблюдство ще з більшим завзяттям.

Кажуть, що артист навіть по-тихому подався на громадянство Ізраїлю і вже пакував валізи, але Свята земля його не прийняла. Також Газманову було відмовлено у відвідуванні Литви, Естонії та Латвії.

В Україні ж суд взагалі заочно заарештував російського співака за підозрою в посяганні на територіальну цілісність нашої країни.

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