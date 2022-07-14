Музикант встиг від'їхати від місця, куди прилетіла ракета.

Український співак Олег Скрипка розповів, що сьогодні мав відбутися концерт з його участю у Вінниці. Він зустрівся з організаторами концерту прямо в центрі міста, куди і потрапила ракета. Але, благо, за 10 хвилин до авіаудару він звідти поїхав.

"Сьогодні мав відбутися наш концерт на підтримку України в місті Вінниця. Ми мали намір відвідати військових, як це відбувається в кожному місті, в яке ми приїжджаємо з благодійними концертами. Ми зустрілися з організаторами заходу в місці попадання ракети, нас врятувало 10 хвилин часу", - написав Скрипка на своїй сторінці в Facebook.

Він додав, що поки ворог бреше про ліквідацію ще однієї військової бази, ми бачимо своїми очима реальність їх "рятівної спецоперації".

"Світла пам'ять всім загиблим. Не забудемо, ніколи", - додав музикант.

Нагадаємо, в результаті авіаудару по Вінниці постраждали члени команди співачки Олі Цибульської та загинув учасник команди співачки ROXOLANA.

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