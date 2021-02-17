Український артист Олег Винник в інтерв'ю Дмитру Гордону розповів про секс у 47 років.
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"Секс став кайфішним. Цікаво, може в 100 ще краще? Сексу на старості, кажуть, менше. Як тобі в 60 займатися сексом? Так само як і в 40, тільки з мішком цементу на спині", - сказав Винник.
Також він додав, що після 40 років життя тільки починається. Останні півроку він відчуває кризу середнього віку, але це не заважає йому відчувати життя і насолоджуватися ним.
"Ми не даємо собі часом можливості (насолоджуватися життям, - УНІАН). Ми чогось постійно добиваємося, бігаємо, шукаємо", - додав Винник.
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