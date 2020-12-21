Олександр Курляндський помер у віці 82 років.

Радянський письменник, один з творців мультсеріалу "Ну, постривай!" Олександр Курляндський помер після тривалої хвороби. Сценарист помер у віці 82 років. Похорон заплановано на 23 грудня.

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Про це повідомили його близькі радіостанції "Ехо Москви".

Варто відзначити, що Курляндський брав участь у створенні не тільки "Ну, погоди!", а ще й інших культових мультфільмів. Він працював над сценарієм "Баба-яга проти!", "Сезон полювання", "Повернення блудного папуги", "Чудовий Гоша" і "Яблучний пиріг".

У 1988 році Курляндський був удостоєний Державної премії СРСР. У 2007-му йому присвоїли звання Заслуженого діяча мистецтв Росії.

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Автор: УНІАН