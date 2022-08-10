Сігал вже давно підтримує злочинний режим Кремля.

Американський актор Стівен Сігал приїхав в Оленівку, де 29 липня 2022 року російські окупанти влаштували теракт, в результаті якого загинули 50 українських військовополонених.

Про це повідомив кремлівський пропагандист Володимир Соловйов у своєму Telegram-каналі.

Пропагандист Кремля оприлюднив фото, на яких Сігал позує на руїнах колонії, де і сталося звіряче вбивство українських військових. Російські ЗМІ з посиланням на "главу" "ДНР" Дениса Пушиліна повідомляють, що Сігал планує зняти фільм про Донбас.

Варто відзначити, що Сігал неодноразово зізнавався в любові Росії і говорив, що дуже любить туди приїжджати. Більш того, він вже встиг отримати російське громадянство.

Крім того, в Росії він відзначив своє 70-річчя. Резонанс в соціальних мережах викликала святкова промова ювіляра, в якій він на тлі дорого сервірованих столів звернувся до своїх гостей зі словами підтримки і пообіцяв допомогти їм в "голодні часи".

Нагадаємо, вранці 29 липня 2022 року проросійські бойовики повідомили про загибель 40 українських бійців в результаті удару по Оленівській колонії. Пізніше повідомлялося, що кількість загиблих зросла до 50.

У Генштабі заявили, що ЗС РФ здійснили прицільний обстріл виправної установи в Оленівці, щоб звинуватити Україну в скоєнні "військових злочинів" і приховати тортури над ув'язненими і розстріли.

Як повідомляють у розвідці, теракт в Оленівці був спецоперацією РФ проти поставки Україні західного високоточного озброєння. На це вказують перші повідомлення РФ про застосування та навмисний обстріл високоточною зброєю HIMARS виправної колонії в Оленівці.

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