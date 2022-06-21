Співак багато років "сидів" на антидепресантах.

Білоруський співак, переможець Євробачення-2009 Олександр Рибак поїхав до США на реабілітацію після багаторічної залежності від антидепресантів.

Про це повідомляє білоруське видання "Наша Ніва".

Два роки тому Рибак зізнався, що багато років "сидів" на снодійному і антидепресантах. Коли вони почали руйнувати його життя, він зрозумів, що з цим потрібно боротися. І в 2020 році він приступив до реабілітації.

"Це торкнулося не тільки мого мозку, але і відбилося на м'язах, шлунку і загальному стані організму. Ця залежність псувала мої стосунки з людьми, але найголовніше, вона майже знищила мою волю до життя", – сказав в одному з інтерв'ю співак.

Також він розповідав, що в дитинстві його сильно вдарили в живіт, і це вплинуло на його нервову систему. Після участі в Євробаченні ситуація ускладнилася. При цьому зараз виконавець відчуває себе трохи краще.

Нагадаємо, раніше українка створила унікальний кліп для переможця Євробачення-2009 Олександра Рибака.

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