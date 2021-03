Кліп створений за допомогою піску.

Несподіваний творчий тандем норвежця Олександра Рибака та українки Ксенії Симонової представив унікальну відеороботу — кліп "Let The Music Guide You", створений за допомогою піску.

Пісня була випущена на музичних платформах у 2018 році, проте тільки зараз вона дочекалася візуалізації.

Відео "Let The Music Guide You" об'єднало в собі кілька історій: музика допомогла кожному головному герою музичного кліпу проявити себе, бути особливим і знайти сили йти далі, крізь усі перепони. У цій пісні є дуже важливий сенс - ти не один! З тобою Бог. Для когось це проявляється в музиці, для когось - у поезії або малюванні. Але це про високе, про те, що нас люблять! Ця пісня про кожного з нас!

Фінальною крапкою відео став портрет самого Олександра Рибака зі скрипкою, який змінився двома руками, що тримаються одна за одну. Це ще раз підкреслило головний посил відеороботи - нас люблять!

Варто додати, що Ксенія - переможниця шоу "Україна має талант", фіналістка "America's Got Talent: the Champions" і "Britain's Got Talent: the Champions", художниця по піску.

Автор: Діана Могилєвич