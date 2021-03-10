У грудні минулого року кілька моделей-чоловіків та трансгендерних персон заявили, що дизайнер підмішував їм наркотики та примушував до сексу.

Відомий американський дизайнер та засновник іменної модної марки Олександр Венг заявив, що «уважно вислухав» моделей, які нещодавно звинуватили його в домаганнях.

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«Їм було нелегко поділитися своїми історіями, і я шкодую, що заподіяв їм біль. Хоча ми не в усьому згодні щодо деталей подій, я буду намагатися подавати кращий приклад і використовувати свій вплив, щоб спонукати інших до визнання того, що їхня поведінка завдає шкоди оточуючим. Тепер, коли я знаю, як бути краще, я стану краще», - написав Венг.

Звинувачення в домаганнях Олександра Венга: що відомо

Наприкінці грудня 2020 року кілька моделей-чоловіків та трансгендерних персон опублікували історії про небажані дії з боку Венга та про те, як дизайнер підмішував в їхні напої наркотики.

Спочатку Венг заперечував всі звинувачення, назвавши їх «необґрунтованими та гротескно помилковими».

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Автор: Катерина Шварц