Відомий американський дизайнер та засновник іменної модної марки Олександр Венг заявив, що «уважно вислухав» моделей, які нещодавно звинуватили його в домаганнях.
Читайте такожЗірка "Гаррі Поттера" розповіла, як її зґвалтував тренер з тенісу: "мене використовували"Про це він написав у своєму Instagram.
«Їм було нелегко поділитися своїми історіями, і я шкодую, що заподіяв їм біль. Хоча ми не в усьому згодні щодо деталей подій, я буду намагатися подавати кращий приклад і використовувати свій вплив, щоб спонукати інших до визнання того, що їхня поведінка завдає шкоди оточуючим. Тепер, коли я знаю, як бути краще, я стану краще», - написав Венг.
Звинувачення в домаганнях Олександра Венга: що відомо
Наприкінці грудня 2020 року кілька моделей-чоловіків та трансгендерних персон опублікували історії про небажані дії з боку Венга та про те, як дизайнер підмішував в їхні напої наркотики.
Спочатку Венг заперечував всі звинувачення, назвавши їх «необґрунтованими та гротескно помилковими».
Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram