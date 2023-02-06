Чоловік співачки Анни Трінчер порадував свою сім'ю.

Чоловік співачки Анни Трінчер Олександр Волошин показав, як порадував свою сім'ю дорогими подарунками. Бабусі він вирішив подарувати телевізор - її старий пропрацював цілих 25 років. Мамі блогер подарував путівку в Таїланд на трьох. Про це сам Волошин повідомив у своєму Instagram-блозі.

Бабуся подарунку зраділа і навіть не змогла стримати сліз, а ось мама, як здалося підписникам, не дуже. Пізніше блогер пояснив, що його мати засмутилася через те, що вона не зможе поїхати з чоловіком - зараз той служить в лавах ЗСУ.

"Мама зраділа! Але вона не знає, як їхати за кордон, коли батько воює. Зараз у нього ротація, але він скоро знову поїде. Тому у неї неоднозначні емоції. Я дуже хотів, щоб вона поїхала, тому що вона дуже давно не була на морі, а вона його любить", - сказав у своєму блозі Олександр Волошин.

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Хто такий Олександр Волошин

Волошин - відомий український блогер. У 2022 році він одружився з українською співачкою та актрисою Анною Трінчер. Зараз вони удвох знімають контент, а також розповідають про своє подружнє життя.

Волошин кілька разів потрапляв у великі скандали. Наприклад, одного разу його почали бурхливо обговорювати через те, що він подарував дитині телефон на камеру, а потім нібито забрав його, оскільки це все було постановкою.

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