Олександр Волошин з мамою / instagram.com/voloshyn_xx

Український блогер Олександр Волошин вперше показав свого рідного батька, з яким не спілкується вже багато років. На таку "сторіз" його спонукала раптова поява батька після його весілля з Анною Трінчер.

Так, Волошин показав архівні фото, на яких він ще зовсім маленький святкує свій день народження. А батько тримає в руках торт зі свічками.

"Людина, про яку ви так багато чули і ніколи не бачили. Ось мій батько, це я. Схожі чи ні?"- підписав фото Олександр.

Олександр Волошин показав батька / instagram.com/voloshyn_xx

Нагадаємо, раніше Олександр Волошин розповів, що чотири роки не спілкувався зі своїм батьком. Він згадав, як той одного разу ледь не зарізав його маму. Тоді Саша не витримав і почав відбивати його стільчиком.

"У мене був шок. Я дуже сильно боявся. Ось досі пам'ятаю цей страх", - сказав Волошин.

І тільки через кілька років батько з'явився у житті сина. Він написав йому після весілля, запитавши, чи взяла Анна прізвище чоловіка. 

Вас також можуть зацікавити новини: