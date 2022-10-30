Раніше блогер не показував свого батька, бо викреслив його зі свого життя.

Український блогер Олександр Волошин вперше показав свого рідного батька, з яким не спілкується вже багато років. На таку "сторіз" його спонукала раптова поява батька після його весілля з Анною Трінчер.

Так, Волошин показав архівні фото, на яких він ще зовсім маленький святкує свій день народження. А батько тримає в руках торт зі свічками.

"Людина, про яку ви так багато чули і ніколи не бачили. Ось мій батько, це я. Схожі чи ні?"- підписав фото Олександр.

Нагадаємо, раніше Олександр Волошин розповів, що чотири роки не спілкувався зі своїм батьком. Він згадав, як той одного разу ледь не зарізав його маму. Тоді Саша не витримав і почав відбивати його стільчиком.

"У мене був шок. Я дуже сильно боявся. Ось досі пам'ятаю цей страх", - сказав Волошин.

І тільки через кілька років батько з'явився у житті сина. Він написав йому після весілля, запитавши, чи взяла Анна прізвище чоловіка.

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