Між Панінин і Кучерою пробігла чорна кішка.

Колись російські актори Олексій Панін і Оскар Кучера були не тільки колегами, а й ліпшими друзями. Обидва актори були путіністами, вони підтримували незаконну анексію Криму, війну на Донбасі і бажали смерті п'ятому президенту України Петру Порошенку.

Але в 2015 році між друзями пробігла чорна кішка. Тоді Панін різко змінив свою точку зору і засудив злочинний режим Кремля. В інтерв'ю українському журналісту Дмитру Гордону він сказав, що був ідіотом, він вірив російській пропаганді.

У 2022 році, коли Росія влаштувала повномасштабну війну в Україні, Панін і зовсім назавжди виїхав з РФ. Зараз він публічно засуджує вбивчу війну і підтримує українців.

А ось до Оскара Кучери осяяння не прийшло, попри те, що всі його родичі живуть в Україні, а сам він народився в Києві. 24 лютого, поспілкувавшись з родичами, актор жахнувся. Але, щоб не губити свою кар'єру в Росії, він почав підтримувати Путіна.

Більше того, Кучера сказав, що в Україні йде "спецоперація", а воює Росія насправді з НАТО. Пізніше Оскар і зовсім став пропагандистом, несучи в маси те, що йому наказують.

Нагадаємо, раніше Олексій Панін, який підтримав Україну, поскаржився на погрози від росіян.

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