Іменита українська актриса театру і кіно Ольга Сумська зізналася, що багато її родичів і шанувальників вірять кремлівській пропаганді. Зірка сказала - вже не намагається їх переконати, адже це не дасть ніякого результату. Про це артистка заявила в інтерв'ю Телеканалу TV5.
Ольга уточнила, що світовий бойкот - це єдина спроба донести до зомбованих людей правду.
"А як інакше щось довести мільйонам зомбованих людей? Вони зомбовані, тому що дивляться те, що їм показують. Звичайно, є люди, які все розуміють, і їх чимало. Вони мені пишуть: "Оленька, ми вас підтримуємо, але не можемо вийти, тому що це відразу звільнення з роботи, а то і в'язниця".
Там страшні речі відбуваються. Світовий бойкот, так чи інакше, повинен був статися. Можливо, бойкотом ми дамо зрозуміти цим зомбі, що відбувається в нашій країні... Коли нам пишуть і кажуть, що "ви самі себе бомбите", я не можу. Я перестала відповідати цим зомбованим людям, які так пишуть", - сказала Ольга Сумська.
Актриса запевняє, що припинила спілкування з родичами з Росії, яких зомбувала пропаганда.
"У нас є там родичі. І коли я чую, що хтось так говорить, Я просто припиняю спілкуватися. Весь світ повинен дати сьогодні відсіч цим рашистам. Інакше не можна", - резюмувала Сумська.
Нагадаємо, дочка Ольги Сумської Антоніна Паперна залишилася в Росії. Навіть після повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого вона не виїхала, а зіркова мама виправдала її тим, що це нібито зробити неможливо, адже у Паперної маленькі діти.
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