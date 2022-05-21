Українська актриса не стримала емоцій.

Дочка української актриси Ольги Сумської Антоніна Паперна перебуває в РФ досі. Через це на її зіркову матір звалилося багато хейта і звинувачень. В інтерв'ю для "Вікна-новини" Сумська розповіла, що вона дуже важко переживає розлуку з дитиною і онуками, а негативні коментарі тільки погіршують ситуацію.

"Якби я як мама могла вплинути хоч на що-небудь, я б це зробила. Це страшний біль. Дуже важко, коли дитина там, і ти не знаєш, коли ти її побачиш. І онуки там. Все те гі*но, яке пишуть мені деякі українці з приводу цієї ситуації - це ще болючіше", - розповіла Сумська.

Також вона дорікнула продюсера Ігоря Кондратюка в гнівних коментарях на її адресу. Актриса помітила, що той не має права давати їй поради.

"Як я можу вплинути? Ніяк. Тут раптом Ігор Кондратюк взявся мені давати поради. Пане Кондратюк, хто ви такий, що ви радите мені відмовитися від моєї дитини, відректися від нього і своїх онуків? Я ніколи цього не зроблю", - резюмувала Ольга Сумська.

Нагадавши, дочка Ольги Сумської Антоніна Паперна залишилася в Росії після повномасштабного вторгнення РФ на територію України. Її мама аргументувала це тим, що Антоніна в декреті і не може кинути свій будинок.

Також УНІАН писав, що Сумська розповіла, про що говорила з мамою в останні дні її життя.

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