Знаменитості відвідали благодійний концерт.

У неділю, 30 жовтня, на Майорці в Іспанії відбувся масштабний благодійний концерт, в якому взяли участь українські зірки, серед яких були Ірина Білик та Ольга Сумська.

Так, знаменитості разом побували на гольф-поле Son Muntaner в Пальмі, де і зробили спільне фото.

"Моя прекрасна", - підписала знімок Сумська.

Варто відзначити, що обидві зірки були в синьо-жовтих образах, що символізують прапор України.

Відомо, що на заході були присутні Сергій Бабкін, Амадор Лопес, Наталія Валевська та інші. За час події вдалося зібрати кошти на купівлю твердопаливних котлів, щоб обігріти українських дітей.

Нагадаємо, дочка української телеведучої Ольги Фреймут, 16-річна Злата Мітчелл, продовжує публікувати в своїх соцмережах відверті фото. На цей раз дівчина блиснула пишними грудьми.

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