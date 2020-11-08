Телеведучу жорстко розкритикували за участь у "Танцях з зірками".

Українська телеведуча Ольга Фреймут опублікувала в інста-сторіз звернення до своїх підписників.

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За її словами, після вильоту з шоу "Танці з зірками" вона вперше вирішила почитати коментарі про себе. Хоча раніше вона таким не займалася.

"Деякі писали страшні речі, які навіть не буду повторювати. Таке враження, що я почала якусь війну, або придумала коронавірус, або когось вбила. Про мене писали, як про якогось негідника, а я просто танцювала. Всі ці місяці я танцювала. Я виходила на паркет, долаючи свій страх. Місяці тренувань, щодня по 5-6 годин в тренувальних залах. Я не бачила своїх дітей, вихідні були без чоловіка", - сказала Оля.

Також телеведуча задається питанням, чому саме вона стала жертвою хейта. Адже вона нікому нічого поганого не зробила.

"Чому вчинили так зі мною? Чому саме на мою адресу летять всі ці жахи? Над цим я зараз і думаю", - додала Оля.

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Автор: Діана Могилєвич