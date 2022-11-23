Співачка спізнювалася на ефір, тому продюсери запропонували їй записати прощальне відео.

Українська співачка Оля Полякова, яка бере участь у грузинській версії шоу "Танці з зірками", щоб привернути увагу публіки до України, опинилася на межі вильоту з проекту. Зірка розповіла, як ледь не запізнилася на прямий ефір через проблеми з логістикою.

"Після "Голосу країни" я відразу сіла в машину і поїхала в Кишинів. Але повітряні тривоги, комендантська година і туман зробили так, що я запізнилася на літак. Але, о диво! Мій літак затримали! Я була така щаслива, що вирішила поснідати в аеропорту... І тут мені повідомляють, що рейс ще затримують, тому в Туреччині я не встигаю на наступний літак. Я телефоную продюсерам, а вони кажуть: "Ну що ж, тоді записуй прощальне відео. Будеш прощатися, бо не встигаєш". А іншого перельоту зі Стамбула в Тбілісі не було. Ви розумієте? Але якимось дивом я тут, я прилетіла", – розповіла співачка.

На паркеті разом з Максом Єжовим вони виступили в образах Солохи і чорта з повісті "Вечори на хуторі біля Диканьки" під пісню "Dancing Lasha Tumbai".

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Нагадаємо, співачка СолоХа "накинулася" на Полякову і звинуватила її в плагіаті.

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