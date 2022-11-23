Полякова поки ніяк не відреагувала.

Українська співачка Оля Полякова виступила на грузинських "Танцях з зірками" в образі Солохи з мюзиклу "Вечори на хуторі біля Диканьки". Однак артистка, яка виступає в цьому образі вже багато років, звинуватила Полякову в плагіаті.

СолоХа на своїй сторінці в Instagram розкритикувала танці Полякової і заявила, що їй не вистачає гнучкості і легкості, щоб виступати в образі Солохи.

"Який жах! Чому я це побачила? Їй до Солохи більше гнучкості і легкості, як мінімум! Мама покаже тобі, бабусю, чиї чари сильніші. Це вже ти перейшла межу... І кокошник не допоможе!" - написала СолоХа.

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Варто відзначити, що виступ Олі Полякової і Макса Єжова на грузинських "Танцях з зірками" був під загрозою зриву. Напередодні співачка була на фіналі "Голосу країни-12", тому могла не встигнути на виступ у шоу в Тбілісі. Продюсери шоу їй вже говорили про те, щоб вона готувала прощальне відео.

Однак знаменитість все ж встигла. Журі оцінили її виступ всього в 16 балів, що є дуже низьким результатом в турнірній таблиці.

Нагадаємо, раніше Оля Полякова назвала суму, яку зібрала на протезування українських військових.

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