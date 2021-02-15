Полякова показала фігуру / instagram.com/polyakovamusic
Українська співачка Оля Полякова опублікувала в Instagram новий знімок.
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На фото вона позує в чорному total-look. Зірка постала в міні-сукні та ботфортах. Таке взуття ідеально підкреслило стрункі ноги Полякової.
Волосся Оля розпустила і зробила кучеряві локони. А доповнила вона такий зухвалий образ золотистими ланцюгами на шиї.
"Крута", "Красива жінка", "Шикарна", "Бомбічно красива", - написали шанувальники.
Співачка захопила мережу / instagram.com/polyakovamusic
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