Співачка показала нове фото.

Українська співачка Оля Полякова опублікувала в Instagram новий знімок.

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На фото вона позує в чорному total-look. Зірка постала в міні-сукні та ботфортах. Таке взуття ідеально підкреслило стрункі ноги Полякової.

Волосся Оля розпустила і зробила кучеряві локони. А доповнила вона такий зухвалий образ золотистими ланцюгами на шиї.

"Крута", "Красива жінка", "Шикарна", "Бомбічно красива", - написали шанувальники.

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Автор: Діана Могилєвич