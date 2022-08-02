Група підтримала Україну, яка зараз бореться з російською агресією.

Американська група OneRepublic підняла український прапор на концерті в Торонто. Таким чином вона висловила солідарність українцям, які вже понад п'ять місяців страждають від російської агресії.

Прапор солістові групи передала українка, яка прийшла на їх концерт. Спочатку Райан Теддер підняв синьо-жовтий прапор, а потім повісив його на мікрофон.

"Вперше з лютого відчула себе такою живою і такою пов'язаною з людьми. Мій прапор помандрував трохи і дістався до сцени, і я вдячна Райану Теддеру за підтримку. Я вдячна за цей чарівний досвід і ніколи не забуду, наскільки ви були щирі і зворушливі на сцені", - написала українка в Instagram.

Нагадаємо, на благодійному концерті в Казахстані відбулася сутичка.

На концерт прийшло багато жителів, які з перших днів підтримують у війні Україну. Вони намагалися пронести з собою на концерт прапори синьо-жовтого кольору, а також малювали на собі українську символіку.

Але на вході в зал з'ясувалося, що проносити з собою прапори та іншу символіку строго заборонено.

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