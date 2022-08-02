Відвідувачі намагалися пронести українські прапори, але охорона їх відібрала.

Днями українські артисти виступили на благодійному концерті Voice Of Peace в Казахстані, де збирали гроші на допомогу постраждалим від війни дітям.

Про це повідомляє OBOZREVATEL.

На концерт прийшло багато жителів, які з перших днів підтримують у війні Україну. Вони намагалися пронести з собою на концерт прапори синьо-жовтого кольору, а також малювали на собі українську символіку.

Але на вході в зал з'ясувалося, що проносити з собою прапори та іншу символіку строго заборонено. В результаті сталася сутичка між відвідувачами та охороною.

При цьому сцена, на якій виступали Надя Дорофєєва, Тіна Кароль, Діма Монатік була прикрашена кулями кольору українського прапора.

"Концерт ще не почався, а у людей відбирають прапори і стирають принти, намальовані на обличчях. На концерті був великий натовп людей, які підтримують Україну. Але їм не дали висловити свою громадянську позицію на Voice Of Peace. Вважаю, що це нонсенс", - написав один з очевидців, чиї слова передали журналісти The Village Казахстан.

Однак цій людині таки вдалося пронести прапор до зали. Він його розгорнув під час виступу Дорофєєвої, але охорона відразу ж відібрала у нього символ України.

Нагадаємо, раніше російський репер Скріптоніт на концерті вшанував пам'ять загиблих українців.

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