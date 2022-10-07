Микита Пресняков в коментарях у своєму блозі зазначив, що вся інформаціях про його призов на службу - фейк.

Онук російської співачки Алли Пугачової Микита Пресняков відреагував на чутки, які з'явилисяу росЗМІ 7 жовтня. Так, преса пише, його його нібито забирають на війну. Повідомлялося, що Преснякова мобілізували, забравши прямо з репетиції в Московському губернському театрі.

У своєму Telegram-канале Микита, відповідаючи на питання підписника, спростував цю інформацію. Деталей він не розкрив, а коротко написав: "Фейк".

Зазначимо, нещодавно проросійський депутат Роман Худяков виступив із заявою про те, що після від'їзду Пугачової з країни, її онуків потрібно залучити до оборони РФ і послати на війну.

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Так, він сказав: "Обидва онука Алли Пугачової підпадають під часткову мобілізацію. Зараз такий час, коли повинна закінчитися еліта. У сучасному російському суспільстві не місце тим, хто критикує свою країну, коли вона атакована колективним Заходом, тим, хто відправляє дітей вчитися за кордон замість того, щоб піднімати престиж російських вузів. Такі сім'ї вже незрозуміло, до якої країни мають відношення: живуть в Лондонах і Нью-Йорках, відвідуючи часом бабусю Аллу Пугачову в Росії. Та й та теж то в Ізраїлі, то в Прибалтиці, то взагалі — в Майамі".

Нагадаємо, нещодавно Алла Пугачова з дітьми Лізою і Гаррі покинула Росію. Вона поверталася туди всього на місяць. Як пишуть у ЗМІ, Примадонна заздалегідь знала, що не буде жити у своєму підмосковному будинку. Вона лише приїхала забрати зі школи документи дітей і підготувати до продажу свій розкішний палац.

Сама знаменитість не коментувала достовірність цієї інформації, як і її чоловік Максим Галкін. До слова, Галкіна нещодавно визнали в Росії "іноагентом".