Інформація про це почала поширюватися в соцмережах 7 жовтня.

7 жовтня деякі росЗМІ стали писати, що онука Алли Борисівни Пугачової Микиту Преснякова мобілізували - тепер його повинні відправити на війну в Україну в якості окупанта. Відомо, що Преснякова мобілізували, забравши прямо з репетиції в Московському губернському театрі. Однак офіційних підтверджень цієї інформації не надходило.

Пізніше в одному з Telegram-каналів з'явилася інформація, що Пресняков спростував цю інформацію у своєму блозі. Однак ні в якій із соціальних мереж Микити не було публікацій на дану тему.

Зазначимо, днями проросійський депутат Роман Худяков виступив із заявою про те, що після від'їзду Пугачової з країни, її онуків потрібно залучити до оборони РФ і послати на війну.

Відео дня

"Обидва онука Алли Пугачової підпадають під часткову мобілізацію. Зараз такий час, коли повинна закінчитися еліта. У сучасному російському суспільстві не місце тим, хто критикує свою країну, коли вона атакована колективним Заходом, тим, хто відправляє дітей вчитися за кордон замість того, щоб піднімати престиж російських вузів. Такі сім'ї вже незрозуміло, до якої країни мають відношення: живуть в Лондонах і Нью-Йорках, відвідуючи часом бабусю Аллу Пугачову в Росії. Та й та теж то в Ізраїлі, то в Прибалтиці, то взагалі — в Майамі", - заявив пропутінський депутат.

Нагадаємо, в Росії Пугачову зняли з усіх ефірів.

Також УНІАН писав, що Пугачова різко відповіла на істерику пропагандиста Соловйова.