У дворічного малюка діагностували діабет.

Син співачки Таїсії Повалій - Денис - розповів про хворобу дворічного сина. Чоловік довго не наважувався поділитися цим з шанувальниками, але на тлі війни зрозумів, що цей діагноз не такий страшний.

"Тільки зараз дізнаєшся, що головне в цьому житті взаємопідтримка, розуміння, що ти не один", - написав Денис.

Також він переказав слова лікарів про те, що зараз діабет поширений саме серед маленьких дітей, але ніхто не знає причини.

Нагадаємо, співачка Таїсія Повалій мовчить про війну в Україні. З 24 лютого вона ще жодного разу не висловлювалася з цього приводу. До слова, зараз її сторінка в Instagram в Україні заблокована.

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