Таїсія Повалій з сином / instagram.com/denis.povaliy

Син співачки Таїсії Повалій - Денис - розповів про хворобу дворічного сина. Чоловік довго не наважувався поділитися цим з шанувальниками, але на тлі війни зрозумів, що цей діагноз не такий страшний.

"Тільки зараз дізнаєшся, що головне в цьому житті взаємопідтримка, розуміння, що ти не один", - написав Денис.

Скріншот Instagram

Також він переказав слова лікарів про те, що зараз діабет поширений саме серед маленьких дітей, але ніхто не знає причини.

Скріншот Instagram

Нагадаємо, співачка Таїсія Повалій мовчить про війну в Україні. З 24 лютого вона ще жодного разу не висловлювалася з цього приводу. До слова, зараз її сторінка в Instagram в Україні заблокована.

Вас також можуть зацікавити новини: