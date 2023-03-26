Актор зустрівся з дітьми.

Відомий актор та посол доброї волі ЮНІСЕФ Орландо Блум прибув до України. Зірка "Володаря перснів" зустрівся з дітьми. Актор поділився своїми враженнями від нашої країни та розчулив думками про дитинство українців.

Блум розповів, що він прибув до України вперше після минулої поїздки, яка відбувалася ще у 2016 році. Актор не міг уявити, що війна пошириться всією країною. Проте йому пощастило почути дитячій сміх. Актор відвідав дитячу точку "Спільно", де малеча може отримати психологічну підтримку, погратися та навчитись чомусь новому.

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"Слово "Спільно" українською мовою означає "разом", і таких центрів тут понад 180. Той, який я відвідав сьогодні, відкритий під землею на станції метро, заради безпеки дітей. На кілька годин щодня батьки можуть залишити тут своїх маленьких дітей і дати їм відчуття нормальності, можливість пограти в ігри та просто побути дітьми. Тут також є багато приладдя для мистецтва та рукоділля, щоб діти могли творчо виражати себе, подалі від тиску, що наростає в зоні бойових дій. Дітям в Україні потрібно повернути дитинство", - наголосив Блум.

Українці подякували зірці "Володаря перснів" за його підтримку. Актор привертає увагу до війни у нашій країні та допомагає дітям, які потребують турботи.

Нагадаємо, нещодавно зірка серіалу "Вікінги" Кетрін Винник звернулася до українців. Актриса підтримала нашу країну та заявила, що пишається своїм корінням.

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