Кетрін Винник підтримує Україну з першого дня повномасштабної війни.

Зірка серіалу "Вікінги" Кетрін Винник звернулася до українців з нагоди річниці повномасштабної війни, яку 24 лютого 2022 року розпочала Росія. Актриса підтримала України.

Відео зі зверненням Винник до нашого народу з'явилося на сторінці United24. Зірка розповіла, що вона не могла навіть уявити, що такі жахи війни чекають на українців.

"Я ніколи навіть в найгірших снах не могла уявити, що моє українська спадщина, моя сім'я, друзі будуть під постійними атаками вже ось рік. Я хочу сказати, що залишаюся солідарною з Україною. Я пишаюсь своїм українським корінням", - наголосила Винник.

Відео дня

Актриса підтримує Україну з першого дня повномасштабної війни. Нині ж вона підкреслила, що після 365 днів героїчної боротьби вона не змінила свою думку. Винник висловлює свою солідарність та продовжує підтримувати України.

Кетрін Винник та її підтримка України

Канадська актриса українського походження Кетрін Винник говорила про Україну ще тільки на тлі загрози повномасштабного вторгнення Росії. У січні 2022 року зірка "Вікінгів" публікувала фото, які вона робила у Києві. 17 лютого 2022 року, в День єднання, актриса показалася у вишиванці.

24 лютого, рівно рік тому, Винник написала у своїх соціальних мережах: "Ми мирна країна. Ми не заслуговуємо на цю війну". Зірка продовжувала розповідати людям про війну в Україні, а у березні вона разом зі своєю мамою створила благодійний фонд Winnick Fondation для збору коштів на потреби України.

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