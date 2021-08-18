Примадонна показала обличчя без макіяжу.

Російська співачка Алла Пугачова опублікувала в Instagram нову фотографію, на якій видно тільки її обличчя крупним планом.

Сфотографувалася 72-річна зірка без макіяжу і показала кілька зморшок під очима.

"Ось і зморшки вже під очима. Чи не посміхатися зовсім? Як? Якщо радістю сповнений наш Замок. Нехай з'являються. Ніяких проблем", - підписала кадр Примадонна.

На цей знімок відреагував її чоловік Максим Галкін, залишивши в коментарях "сердечко".

"Не впізнала", "Дай Бог кожному зморшок тільки від посмішок", "Печалька", "Найголовніше душею не старіти і серцем не засмучуватися, бабусю Алло", - пишуть шанувальники під фото.

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Автор: Діана Могилєвич