Співачка виїхала з РФ на тлі повномасштабної війни, яку країна-агресорка розв'язала проти України.

Російська співачка Земфіра Рамазанова, яка не приховує свою антивоєнну позицію, отримала французьке громадянство. Артистка поїхала з РФ разом з Ренатою Литвиновою.

Вже понад рік вони проживають у Франції. Там, за даними російського Telegram-каналу SHOT, Литвинова і співачка вже відкрили нову справу.

"Рамазанова вже близько півтора років живе у Франції з Ренатою Литвиновою. У Парижі вони заснували компанію в сфері виконавського мистецтва "Рената". Рамазанова, за нашою інформацією, встигла отримати французьке громадянство", - зазначено в повідомленні.

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Сама Земфіра інформацію про нове громадянство не підтверджує і не спростовує. На її сторінці в Instagram вчора з'явився лише новий анонс концертів. Співачка планує виступити в Казахстані.

Що Земфіра говорить про війну в Україні

Співачка виступила проти війни, розв'язаної Росією в Україні. Вона говорить про нашу країну і засуджує путінський режим. На одному зі своїх концертів Земфіра заявила, що кожен день молиться, щоб РФ припинила війну.

У лютому 2023 року в РФ визнали співачку "іноагентом". Незабаром стало відомо, що у Земфіри хочуть відібрати майно через нову антиросійську пісню. У травні цього року стало відомо, що співачка хоче оскаржити свій статус "іноагента".

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