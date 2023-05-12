Для цього зірка, яка виступила проти війни, звернулася до суду.

Співачка Земфіра подала позов до суду з вимогою скасувати її статус "іноагента" на території Росії. Відповідачем у справі виступає Міністерство юстиції РФ. Про це повідомляють росЗМІ.

"Іноагентом" Земфіру визнали в лютому цього року. Росіяни заявили, що співачка нібито отримує фінансування від іноземних організацій за свої антивоєнні промови. Також її звинуватили "у відкритій підтримці Києва та здійсненні концертної діяльності в недружніх країнах".

Слід зазначити, що на своїх концертах в Європі Земфіра часто говорить про те, що в Україні зараз йде війна, розв'язана росіянами. Також вона випустила композицію "Не стреляйте" у 2022 році після того, як РФ повномасштабно вторглася на територію України та почала бомбити мирні міста.

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Одразу після 24 лютого 2022 року артистка покинула територію країни-агресора. Зараз вона проживає у Франції.

Хто така Земфіра

Земфіра - російська рок-співачка і автор пісень. Вона народилася 26 серпня 1976 року в Уфі, Росія, і з дитинства виявляла інтерес до музики. На початку 2000-х років Земфіра стала однією з найбільш впливових і популярних виконавиць в російському музичному співтоваристві.

У Земфіри безліч відомих пісень, які принесли їй широку популярність. Серед них "Хочешь?" - дебютний сингл Земфіри, який відразу став хітом і отримав широку популярність, "Ариведерчи" - одна з найпопулярніших пісень Земфіри, яка стала справжнім гімном для багатьох її шанувальників, "Искала" - емоційна пісня про пошук і самопізнання, яка стала хітом і часто виконується на концертах Земфіри, "Прости меня, моя любов" - зворушлива балада, що стала однією з найвідоміших пісень Земфіри, "Ромашки" - енергійна і оптимістична композиція, яка також отримала велику популярність.

Її музичний стиль поєднує елементи року, поп-музики та альтернативи, а тексти пісень часто відображають емоційність, особистий досвід та філософські роздуми.

Нагадаємо, у Земфіри в Росії хочуть відібрати майно через нову антиросійську пісню.

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