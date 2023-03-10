Артистка виступила проти війни, за що у себе на батьківщині була визнана "іноагентом" в лютому цього року.

Російська співачка Земфіра представила нову пісню PODNHA. В іронічній композиції артистка висміяла жалюгідні спроби кремлівської влади змусити росіян любити Батьківщину.

"Мы научим тебя, с*ка родину любить, целовать ее ботинки и подошвы.

Мы научим тебя, с*ка, родину любить: настоящее, грядущее и прошлое.

Мы научим тебя, с*ка, родину любить. Даже если мы с тобой нигде не прошены. Научись, с*ка, родину любить", - заспівала Земфіра.

На таку творчість вже відреагували в РФ. Депутати країни-агресора звернулися до Генпрокуратури РФ з проханням відібрати у співачки нерухомість та інше цінне майно через те, що вона нешанобливо ставиться до своєї країни.

Забрати у Земфіри, яка зараз живе в Парижі, хочуть двокімнатну квартиру на Фрунзенській набережній, нежитлове приміщення на Магістральній вулиці, невелику земельну ділянку в Башкирії, два особняки, автомобілі BMW 325i і Mercedes-Benz C 200 4MATIC.

Хто така Земфіра

Російська співачка, яка виступила проти війни відразу після 24 лютого. Тоді вона підтримала Україну новим кліпом "Не стріляйте", де показала бомбардування українських міст.

З тих пір на кожному своєму концерті вона нагадує слухачам про страшні події, які щодня відбуваються в Україні з вини РФ.

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