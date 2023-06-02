Ці імена знають мільйони. Ось тільки слава і гроші не допомогли їм подолати важкі діагнози.

Імена цих акторів знають мільйони шанувальників по всьому світу. Шкода тільки, що слава, визнання і високі гонорари за головні ролі в касових фільмах не можуть протистояти важкій недузі. Розповідаємо, хто завершив кар'єру через страшний діагноз.

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Брюс Вілліс

"Міцний горішок" у 2022 році заявив, що завершує свою акторську кар'єру. Спочатку він повідомив, що лікарі діагностували у нього афазію - втрату мовленнєвих функцій, яка відбувається через ураження центру мови в корі головного мозку. Але виявилося, що це лише наслідок більш важкої недуги - лобно-вагової деменції. Через цю невиліковну хворобу герой бойовиків в'яне на очах. Він майже не з'являється на публіці, але кадри, які публікують його близькі, дуже засмучують шанувальників Вілліса.

Лікарі кажуть, що вилікувати недугу неможливо, але є можливість підтримувати стабільний стан, щоб продовжити життя пацієнта.

Майкл Гамбон

Актор, який здобув світову популярність за роллю Альбуса Дамблдора у фільмах про хлопчика-чарівника Гаррі Поттера теж завершив свою кар'єру в кіно через серйозні проблеми зі здоров'ям. З віком він став страждати через провали в пам'яті. 8 років тому Майклу довелося навіть розірвати поточні контракти, оскільки він не міг утримувати в голові текст більше трьох рядків.

Тім Каррі

Зірка класичної екранізації "Воно" Стівена Кінга, а також актор, який зіграв швейцара в "Один вдома", перестав зніматися в 2012 році. Причиною став інсульт, який прикував Каррі до інвалідного візка.

Але актор вирішив закривати себе в чотирьох стінах, і зараз реалізовує себе як актор озвучення. Наприклад, саме його глядачі чули в мультфільмах "По той бік огорожі", "Класний ніндзя" і "Юна Ліга справедливості". Час від часу Тім Каррі відвідує світські заходи.

Шеллі Дюваль

Шеллі Дюваль - американська актриса, відома своєю роллю у фільмі "Сяйво" завершила свою акторську кар'єру понад 20 років тому. В останні роки актриса Шеллі зіткнулася з різними проблемами зі здоров'ям, включаючи психічні захворювання.

В інтерв'ю в 2016 році її близький друг і режисер Стенлі Кубрик сказав, що її стан викликаний важким стресом через роботу на знімальному майданчику.

Зараз Дюваль 73 роки. В останні роки вона веде самотнє життя і рідко з'являлася в публічних заходах.

Майкл Дж. Фокс

Зірка фільму "Назад у майбутнє" в 1991 році почув від лікарів страшний діагноз - хвороба Паркінсона. З цією хворобою актор живе донині. Спочатку він відмовився від головних ролей, а потім і зовсім перестав зніматися. Щоб залишатися на слуху, Фокс зайнявся озвученням анімаційних фільмів.

Нагадаємо, Шварценеггер підтримав тяжкохворого Брюса Вілліса.

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