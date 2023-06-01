Таллула не приховує, що дуже сумує через хворобу батька.

Дочка тяжкохворого Брюса Вілліса і актриси Демі Мур розповіла про стан батька. Актор страждає від рідкісної форми деменції. За словами Талулли, він ще може її впізнати, але вже трапляються дні, коли він не розуміє, хто стоїть перед ним.

Дочка Вілліса зізналася, що симптоми хвороби можна було помітити набагато раніше. Він став гірше чути, але цьому не надали значення. Історією про батька дівчина поділилася в оповіданні, опублікованому у виданні Vogue.

Багато років поспіль дочка актора бореться з проблемами зі здоров'ям. Зараз вона шкодує, що весь цей час не помічала, як її батько "тихо боровся" зі своєю недугою. Одного разу Таллула зрозуміла, що може не побачити батька на своєму весіллі, адже він просто може не дожити до цього моменту. Тому дочка актора намагається проводити з ним більше часу.

Відео дня

"Я знаю, що насуваються випробування, що це початок горя...Я постійно перемикаюся між сьогоденням і минулим, коли говорю про Брюса: він є, він був, він є, він був. Це тому що у мене є надії на батька, від яких я так не хочу відмовлятися", - зізналася дівчина.

Дочка актора робить багато фото, коли приходить до нього в гості. Вона зберігає всі голосові повідомлення від Вілліса і намагається "задокументувати" кожен день, проведений поруч з ним.

Актор, як розповіла дочка, ще не втратив можливість рухатися. Він слухає музику і любить милі дрібнички, якими намагається тренувати руки.

"Він був крутим і чарівним, спритним, стильним, милим і трохи ексцентричним - і я приймаю все це", - додала дочка Вілліса.

Хвороба Брюса Вілліса

Сім'я актора поділилася інформацією про його хворобу у 2022 році. Сам Вілліс тоді оголосив про завершення кар'єри. Цього року стало відомо, що у зірки "Міцного горішка" серйозна деменція.

Лобно-черепна деменція, яку діагностували Віллісу, не лікується. Тепер лікарі лише намагаються підтримати стан актора і хоч трохи уповільнити незворотні процеси.

Зовсім недавно тяжкохворого Вілліса підтримав Шварценеггер. Він висловив своє захоплення стійкості і сміливості "Міцного горішка".

Вас також можуть зацікавити новини: