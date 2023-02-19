Актор підтримує Україну.

Російський актор Олексій Панін, який відкрито виступив проти повномасштабної війни в Україні і підтримав нашу країну, "запалив" на одній сцені з Вєркою Сердючкою, під час її виступу в Іспанії. Артист танцював і співав, а також жартував.

Відео з концерту вже з'явилося в мережі. Панін піднявся на сцену і похвалив Андрія Данилка, який попри втрату голосу вийшов до публіки в образі Вєрки Сердючки.

Також актор обійняв співака, після чого "злився" зі сценічною мамою Сердючки. Панін жартував і весело танцював під пісню, в якій співається про Путіна і про те, чого йому бажають українці.

Відео дня

Російські ЗМІ вже відреагували на те, що трапилося. Пропагандисти в істериці. Вони почали звинувачувати Паніна в "зраді" і намагаються вселити росіянам, що актор вчинив нібито неправильно, підтримуючи Україну. Крім цього, російська пропаганда намагається спекулювати на тому, що Панін нібито поцілував сценічну маму Сердючки взасос.

"До артистки, що танцює під антиросійські пісні, на сцену піднявся Олексій Панін, - ще одна "зірка" з дивними переконаннями і звичками", - пишуть росЗМІ, які за вказівкою Кремля намагаються налаштувати росіян проти тих, хто не підтримує путінський кривавий режим.

Нагадаємо, нещодавно Панін гнівно відповів на питання про перспективи в РФ. Він вважає, що має змінитися не одне покоління, щоб відмитися від тієї ганьби і жаху, який буде переслідувати росіян через їхні звірства на території України.

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