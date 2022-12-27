Актор не підтримує жорстоку кровопролитну війну, яку влаштували загарбники на території України.

Відомий російський актор Олексій Панін, який відкрито виступив проти війни в Україні, відповів на питання про перспективи життя в Росії.

Знаменитість вважає, що має змінитися не одне покоління, щоб відмитися від тієї ганьби і жаху, який буде переслідувати росіян через їхні звірства на території України.

Ось що Панін сказав, згадуючи одне зі своїх недавніх інтерв'ю:

Відео дня

"Наша розмова починалася з: "Коли ви бачите перспективи Росії?". Та ніколи! Там покоління повинні помінятися, щоб була хоч якась перспектива. У них що в 17-му році, що при Борисі Годунові (російський цар, - ред) все одне і те ж".

Що Олексій Панін говорить про війну в Україні

Ще до 24 лютого 2022 року Олексій Панін відкрито демонстрував свою незгоду з путінським режимом. Після початку повномасштабної війни актор все частіше став говорити про звірства окупантів на нашій території, а також неодноразово оголошував збори на допомогу військовослужбовцям ЗСУ.

За це його сторінку неодноразово блокували боти. Також в одному з відео Панін зізнався, що отримував на телефон погрози від незнайомих людей.

Нагадаємо, російський актор Панін, який підтримав Україну назвав росіян "стадом баранів".

Вас також можуть зацікавити новини: