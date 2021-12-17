Задворний не стримав емоцій та розкритикував своїх хейтерів.

Переможця шоу "Холостячка" Андрія Задворного після розставання зі Златою Огневич продовжують "атакувати" запитаннями про їхні стосунки.

Цього разу в Instagram чоловіка запитали, чи сумує він за Златою.

"Ні, не сумую. І жодних теплих почуттів не відчуваю після перегляду пост-шоу і потім деяких епізодів у пості, який був після нього. Сліз у "сторіс", - обурився Задворний.

Читайте такожПереможець "Холостячки" відповів на найгостріше запитання глядачів шоу про Злату ОгнєвічВін каже, що і за це відео його захейтять, але, на його думку, це сльози були для того, щоб викликати співчуття до себе.

"У мене полетіло це все, як куля. Тому що після цих слів і сліз все лайно вилилося на мене", - заявив Андрій.

Він запевнив, що після розставання йому дійсно було боляче. Але зараз на нього спрямували такий негатив, нібито він кинув жінку, відібрав у неї квартиру і машину.

"Ми зустрічалися 1,5 місяця. Розійшлися з моєї ініціативи, але по-людськи, тому вгамуйтеся, я вас прошу. Я нічого не зробив такого, щоб ви лили на мене стільки лайна!"- підсумував переможець "Холостячки".

Нагадаємо, у фіналі шоу" Холостячка-2 " Злата Огнєвіч обрала Андрія Задворного. Пара пробула разом всього 1,5 місяця і розійшлася. Як розповів екс-коханий "холостячки", все сталося з його ініціативи, оскільки у нього минули почуття.

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Автор: Ольга Робейко