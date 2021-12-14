Чоловік розповів, що йому часто "прилітає" в мережі через розставання зі Златою Огнєвіч.

Андрія Задворного "атакували" глядачі шоу "Холостячка" після того, як він зізнався, що розійшовся зі Златою Огнєвіч через 1,5 місяця стосунків.

Тому на сторінці в Instagram він вирішив відповісти всім своїм хейтерам.

Переможець "Холостячки-2" розповів, що йому дуже хотілося відповісти на їдкі коментарі в мережі, але він вирішив стримувати себе.

Читайте такожПереможець шоу "Холостячка-2" назвавши причину розірвання стосунків зі Златою Огнєвіч"Ніколи раніше у мене не було стільки внутрішнього імпульсу доводити, що я не верблюд. Внутрішньо розумію, що це абсолютно невдячне заняття - моя відповідь нічого не дасть і нікого не переконає", - зазначив Андрій.

Він наголосив, що йому немає за що виправдовуватися, тому що це його життя.

"Я маю право спробувати побудувати стосунки з дівчиною, яку обрав я і яка обрала мене. Я маю право розчаруватися. Я маю право на те, що у мене минають почуття. Я маю право на те, щоб у мене щось не вийшло, при цьому, залишаючись чесним перед собою і дівчиною", - розповів Задворний.

"Я не міг і не хотів приймати інших рішень, тому що в минулому я діяв так, як відчував правильним у той момент", - підсумував колишній коханий Злати Огнєвіч.

Як повідомлялося, після проекту "Холостячка-2" Злата Огнєвіч і переможець шоу Андрій Задворний пробули разом всього 1,5 місяця. Пара розійшлася з ініціативи чоловіка. Він розповів, що його почуття до дівчини охололи.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Ольга Робейко