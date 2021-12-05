Макс Леонов зраджував своїй дружині майже рік.

Український хореограф і переможець шоу "Танці з зірками" у 2020 році Макс Леонов у програмі "Зірковий шлях"розповів, що майже рік зраджував своїй цивільній дружині Юлії з партнеркою, з якою танцював разом 4-5 років тому.

За його словами, тоді він відчував себе ніким в Києві, а тут в його житті з'явилася жінка, яка допомогла йому, в тому числі фінансово.

"Я намагався знайти пояснення. Можливо це через певний страх. На той момент, танцюючи з цією дівчинкою, я був залежний від неї, тому що я працював в її студії. У нас була умовна домовленість - вони наперед платять за мене за збори, за уроки, змагання і поїздки. А я потім відпрацьовую з дітьми. Але крім цього, я просив гроші на "пожити", – зізнався Леонов.

Читайте також"Мені їй даті нічого": 68-річний співак розповів, як ледь не закрутив роман з ПугачовоюЗа словами Леонова, довгий час він залежав від неї, але в результаті їх стосунки все ж розірвалися. Виявляється, що коханка написала його дружині, а також показала їх спільні фото.

Звичайно, для Юлії це був удар, але вона змогла пробачити Максу. Після цієї історії танцюрист зробив пропозицію своїй коханій, і зараз вони готуються до весілля.

Нагадаємо, раніше Ольга Харлан і Діма Дікусар розповіли про розбіжності, які виникали у них на проекті "Танці з зірками".

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Автор: Діана Могилєвич