У лавах розлучених зірок - поповнення. Звісткою про розірвання стосунків фанів шокувала Валевська.

Війна вносить корективи й в особисте життя зірок. Деякі з них наважуються на розлучення в такі важкі часи. Серед них - й 40-річна українська співачка Наталія Валевська.

3 червня на своїй сторінці в Instagram знаменитість оголосила про те, що розлучається зі своїм чоловіком Володимиром після 18 років шлюбу.

"У такі важкі для нашої країни часи маю повідомити вам, що ми з Володимиром розлучилися", - написала Наталія.

Вона запевнила, що вони спілкуються та підтримують один одного, проте вони більше не разом. У коментарях шанувальники зірки підтримують зірку й кажуть, що шоковані такою звісткою.

Нагадаємо, чоловік співачки Володимир Пригладь у минулому був її продюсером. Наразі співачка сама займається своїм продюсуванням. Від попередніх стосунків у Пригладя є дві доньки.

У лютому 2022 року Валевська розповіла про великі помилки, яких припустилася в своєму житті. Одна з них - виступ на Антимайдані в 2015-му році. Друга ж - дуже особиста та болюча: аборт, який виконавиця зробила в 2003-му.

Наталія - переможниця телепроекту "Шанс" та володарка премії "Кришталевий мікрофон-2011" у номінації "Народне визнання року".

Нагадаємо, раніше Надя Дорофєєва вперше прокоментувала розлучення з Дантесом. Вона сказала, що таке рішення вони прийняли ще до війни в Україні.

Про розлучення зіркова пара оголосила 18 березня.

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