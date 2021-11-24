Співачка розповіла, що Валентин Белькевич регулярно їй зраджував.

Опальна співачка Анна Сєдокова на YouTube-каналі "вМесте" розповіла, що її покійний екс-чоловік, футболіст Валентин Белькевич регулярно їй зраджував з іншими жінками. Ось тільки тоді Анна не розуміла, що це токсичні стосунки і їй потрібно бігти від цього чоловіка.

Зараз вже зірка визнає, що в той період життя була інфантильною і багато чого не розуміла. За її словами, вона не бачила катастрофи в тому, що Белькевич "переспав з половиною країни і мав постійні сексуальні контакти".

Відзначимо, Сєдокова виховує старшу дочку Аліну, яку народила від Валентина Белькевича. У шлюбі вони перебували всього два роки - з 2004 по 2006. Відомо, що Белькевич помер 1 серпня 2014 року від тромбоемболії.

Нагадаємо, раніше Анна Сєдокова розповіла, як її споювала колега по групі "ВІА Гра".

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Автор: Діана Могилєвич