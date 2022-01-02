Герцогиня полюбляє люксові бренди, тому сума вийшла доволі велика.

Впродовж 2021 року герцогиня Сассекська Меган Маркл витратила на новий одяг 79 тисяч доларів. До слова, минулого року її витрати були на 19 тисяч доларів меншими.

Про це повідомляє DailyMail.

Відколи Меган Маркл вийшла заміж за принца Гаррі, вона почала з’являтися на публіці у дизайнерському одязі від Dior, Givenchy, Prada і Chanel. Свої аутфіти герцогиня вміло доповнює вишуканими аксесуарами.

У березні 2021 року Меган та Гаррі переїхали до США, але герцогиня продовжувала зачаровувати луками у люксових брендах.

Читайте такожХотів убити Єлизавету II: хлопець з арбалетом зняв відео перед вторгненням в замокДо березня минулого року витрати Маркл покривав її свекор - принц Чарльз - з бюджету, що фінансується герцогством Корнуолл. Зараз невідомо, хто оплачує рахунки Меган.

Додамо, що цьогоріч Маркл перевершила навіть герцогиню Кембридзьку Кейт Міддлтон. Вона витратила на одяг минулого року 65 тисяч доларів.

Нагадаємо, раніше Меган Маркл викрили на мерзенній брехні і маніпуляціях. Тепер дружині принца Гаррі пророкують крах авторитету.

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