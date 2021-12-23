Світлина з донькою подружжя прикрасила традиційну різдвяну листівку.

Герцоги Сассекські принц Гаррі та Меган Маркл презентували різдвяну листівку, на якій позують із дітьми - сином Арчі та донькою Лілібет. Подружжя вперше показало обличчя новонародженої доньки.

Листівку опублікували на сайті благодійної організації, заснованій ветеранами, якій раніше допомагало подружжя.

Читайте такожМеган Маркл влаштувала публічну суперечку з принцом Гаррі - ЗМІСімейну світлину для новорічної листівки зробив Алекс Любомирський, який раніше фотографував весілля Гаррі та Меган. Кадр зроблений у Каліфорнії цього літа, на порозі будинку герцогів.

Принц Гаррі та фото тримає сина на колінах, а Меган Маркл усміхається до новонародженої доньки Лілібет.

"Цього, 2021 року, ми стали батьками нашої доньки Лілібет. Арчі зробив нас "мамою" і "татом", а Лілі – сім'єю. Оскільки ми з нетерпінням чекаємо 2022 року, ми зробили пожертви кільком організаціям, які вшановують і захищають родини – від тих, кого переселяють з Афганістану, до американських сімей, які потребують оплачуваної відпустки по догляду за дитиною", – повідомили Гаррі й Меган.

Подружжя побажало ветеранам веселих свят.

Нагадаємо, раніше Меган Маркл викрили на мерзенній брехні і маніпуляціях. Тепер дружині принца Гаррі пророкують крах авторитету.

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