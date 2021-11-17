Дружина принца Гаррі не зуміла приховати принизливі факти, які можуть повністю зруйнувати її ім'я.

Меган Маркл пророкують "крах авторитету" - дружину принца Гаррі викрили в мерзенній брехні й маніпуляціях. На її імідж серйозно вплинули судові розгляди з виданням Mail On Sunday, яке герцогиня звинувачувала в порушенні авторських прав. В ході розглядів розкрилися факти про поведінку Маркл, що навряд чи позитивно позначиться на її репутації.

Про це повідомляє видання Express.co.uk.

Так, Маркл хотіла засудити британське видання, звинувативши його в порушенні авторських прав. Вона вже виграла перший суд, але результат навряд чи її порадує. Вся річ у тому, що в ході слідства колишній співробітник герцогині Джейсон Кнауф дав свідчення і розповів про підлу брехню дружини принца Гаррі.

Маркл навмисно маніпулювала почуттями свого батька. Вона відправила йому жалісливий лист, знаючи, що її текст покажуть в пресі. Більш того, дружина принца Гаррі не складала текст самостійно. Лист, в якому Маркл просила тата перестати її ображати й зізнавалася йому в коханні, насправді писав її прес-секретар.

Маркл просто переписала текст, додавши до нього несамовиті слова. За даними видання, вона пішла на такий крок і була нечесною у своєму листі, оскільки хотіла, щоб суспільство почало до неї краще ставитися.

Крім цього, колишній співробітник Маркл розкрив ще один факт мерзенної брехні герцогині. Автори біографічної книги "Знаходячи свободу", в якій описана історія життя принца Гаррі і його дружини, отримували від герцогині інформацію. Маркл заявляла, що не має відношення до книги, хоча насправді вона контролювала збір історій про себе і свого чоловіка.

Розкрився правда зруйнувала і без того неідеальний образ Маркл. Дружину принца Гаррі викрили у брехні, якою вона намагалася вибілити свою репутацію. За словами відомого експерта Анджели Моллард, яка коментує життя королівській родині, герцогиня отримала "крах авторитету". Тепер суспільство буде ще гірше ставитися до Маркл і навіть найвідданіші фанати перестануть їй вірити, вважає експерт.

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Автор: Поліна Кузенко