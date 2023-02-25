Це ім'я вона придумала 10 років тому.

41-річна світська левиця Періс Хілтон вперше показала свого маленького сина, якого їй народила сурогатна мати. Також зірка розкрила ім'я дитини.

Зворушливі фото з малюком і своїм чоловіком Хілтон показала в Instagram. Також вона поділилася історії про ім'я для сина. Виявилося, вона придумала його ще дуже давно, 10 років тому.

На фото Хілтон ніжно цілує свого сина. Малюкові всього місяць, світська левиця дуже трепетно ставиться до свого первістка. Хлопчика вона назвала так: Фенікс Баррон Хілтон Реум. У це ім'я Хілтон вклала великий сенс, адже птах Фенікс - чарівна істота, яка відроджується з попелу.

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"Малюк Фенікс. Весь наш світ", - написала Хілтон під фото з сином.

Знімки буквально "підірвали" Instagram. Вони вже зібрали 2,5 мільйона лайків. Користувачі прийшли в захват від зворушливих фото і того, з якою любов'ю Хілтон говорить про свого сина.

Нагадаємо, про те, що Хілтон вперше стала мамою, стало відомо 25 січня. Тоді світська левиця здивувала всіх своїх фанатів, адже вона приховувала цю інформацію до останнього. Хілтон народжувала не сама, вона скористалася послугами сурогатної матері.

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