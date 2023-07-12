Він не зміг впоратися зі своїми ревнощами.

Христина Соловій - популярна українська співачка, яка не обділена чоловічою увагою, тому не дивно, що її обранці могли її ревнувати.

Однак один з них опинився аж надто агресивним. Він не зміг стримати свої ревнощі, тому побив Соловій.

Як розповіла артистка на шоу "Ебаут", вони були на вечірці. Туди ж приїхали журналісти, які брали у неї коментар. У цей момент до неї підійшов рок-музикант, творчість якого вона коментувала, і пристрасно поцілував її в губи. Все це бачив її бойфренд.

Дорогою додому вони з'ясовували стосунки. Христина намагалася довести йому, що вона не винна, проте той вперто не хотів її почути.

"Ми з моїм хлопцем дорогою розбирали всю цю ситуацію. Він починає мене гасити, пригнічувати. Основний момент був в тому, що там було десятки дівчат, але він не дозволив собі такого ні до однієї з них, а ти поводилася так, тому що з тобою можна це зробити. Я починаю щось доводити, кричати, і я розумію, що я падаю на ліжко від ляпаса", - розповіла співачка.

Соловій додала, що пробачила хлопця, проте вони все одно розлучилися. Вона зустріла іншого чоловіка, з яким у неї зав'язалися стосунки.

Нагадаємо, раніше Христина Соловій розповіла, як була коханкою.

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